Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене

А на Полтавщине мужчина не допускал медиков к больной на коронавирус жене.

Чего же добивался этот дикарь?

Сначала он вызвал скорую, ведь у женщины уже эпилептический приступ начался.

А когда зашла речь о срочной госпитализации больной, будто взбесился. Выгнал медиков прочь. Также по теме: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену - кровавое месиво в Днепре

Но за такое безумие поплатился уже на следующий день, когда снова пришлось звать врачей, потому что бедняжка была уже еле жива.

Да и на этот раз мужчина выставил бригаду за дверь.

Неужели был готов обречь любимую на смерть?

Почему не пускал в больницу?

Посмотрите, к чему это привело.

Даже родная дочь хочет, чтобы бездушного отца посадили в тюрьму.