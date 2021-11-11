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Video: Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене

А на Полтавщине мужчина не допускал медиков к больной на коронавирус жене. Чего же добивался этот дикарь? Сначала он вызвал скорую, ведь у женщины уже эпилептический приступ начался. А когда зашла речь о срочной госпитализации больной, будто взбесился. Выгнал медиков прочь. [read_more_news] Но за такое безумие поплатился уже на следующий день, когда снова пришлось звать врачей, потому что бедняжка была уже еле жива. Да и на этот раз мужчина выставил бригаду за дверь. Неужели был готов обречь любимую на смерть? Почему не пускал в больницу? Посмотрите, к чему это привело. Даже родная дочь хочет, чтобы бездушного отца посадили в тюрьму.

Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене
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А на Полтавщине мужчина не допускал медиков к больной на коронавирус жене.

Чего же добивался этот дикарь?

Сначала он вызвал скорую, ведь у женщины уже эпилептический приступ начался.

А когда зашла речь о срочной госпитализации больной, будто взбесился. Выгнал медиков прочь. Также по теме: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену - кровавое месиво в Днепре

Но за такое безумие поплатился уже на следующий день, когда снова пришлось звать врачей, потому что бедняжка была уже еле жива.

Да и на этот раз мужчина выставил бригаду за дверь.

Неужели был готов обречь любимую на смерть?

Почему не пускал в больницу?

Посмотрите, к чему это привело.

Даже родная дочь хочет, чтобы бездушного отца посадили в тюрьму.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Муж-тиран не допускал медиков к больной COVID-19 любимой экс-жене / 11.11.2021 19:47
11.11.2021 19:47

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