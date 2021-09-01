Мужчина разрезал женщине рот — кровавые пиршества в Одессе

Сначала позвал в гости, а потом чуть ли не убил.

Кровавая драма развернулась на одном из одесских дворов в частном секторе.

К 40-летнему горожанина и его сожительницы пришла супружеская пара. Также по теме: Родной дядя резал на кухне племянника, пока мать отдыхала

Однако гости люди чуть ли не попали на тот свет.

Окровавленные они бежали по улице, прося о помощи.

Что стало причиной, и почему хозяин дома стал резать своих гостей.

Выясняла наша Ольга Длужневська.