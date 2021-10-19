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Video: Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников — что же случилось

Последним аргументом в семейной ссоре стала - граната! На Николаевщине 50-летний мужчина поссорился со своей 56-летней возлюбленной, а она позвала на помощь взрослого сына и зятя. И здесь начался настоящий ад: во время драки в гараже разорвалась ручная граната. Выжили ли родственники после взрыва, кто бросил гранату и при чем здесь деньги? Во взрывчатых семейных распрях разбирались наши корреспонденты.

Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников — что же случилось
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Последним аргументом в семейной ссоре стала — граната!

На Николаевщине 50-летний мужчина поссорился со своей 56-летней возлюбленной, а она позвала на помощь взрослого сына и зятя.

И здесь начался настоящий ад: во время драки в гараже разорвалась ручная граната.

Выжили ли родственники после взрыва, кто бросил гранату и при чем здесь деньги?

Во взрывчатых семейных распрях разбирались наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников — что же случилось / 19.10.2021 20:08
19.10.2021 20:08

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