Мужчина имел счастливую семью, а потом бросил гранату в жену и ее родственников — что же случилось

Последним аргументом в семейной ссоре стала — граната!

На Николаевщине 50-летний мужчина поссорился со своей 56-летней возлюбленной, а она позвала на помощь взрослого сына и зятя.

И здесь начался настоящий ад: во время драки в гараже разорвалась ручная граната.

Выжили ли родственники после взрыва, кто бросил гранату и при чем здесь деньги?

Во взрывчатых семейных распрях разбирались наши корреспонденты.