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Video: Годами целое село на Черкащине живет без воды — как такое возможно в XXI веке

Как жить дальше – не знают жители села на Черкасщине. Только представьте, в современном 21 веке люди живут, как в средневековье, уже более 30 лет – как манны небесной ждут снега или дождя, чтобы набрать воды и элементарно постирать белье. [read_more_news] Ведь пользоваться колодцами в селе просто опасно. Уже 2 года власти обещают, что решат проблему. Но каждый раз строительство нового водопровода откладывается в длинный ящик. Как бедняги выживают, и почему руководство общины не может обеспечить своих жителей жизненно необходимым?

Годами целое село на Черкащине живет без воды — как такое возможно в XXI веке
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Как жить дальше – не знают жители села на Черкасщине.

Только представьте, в современном 21 веке люди живут, как в средневековье, уже более 30 лет – как манны небесной ждут снега или дождя, чтобы набрать воды и элементарно постирать белье. Также по теме: 44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров

Ведь пользоваться колодцами в селе просто опасно.

Уже 2 года власти обещают, что решат проблему.

Но каждый раз строительство нового водопровода откладывается в длинный ящик.

Как бедняги выживают, и почему руководство общины не может обеспечить своих жителей жизненно необходимым?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Годами целое село на Черкащине живет без воды — как такое возможно в XXI веке / 20.12.2021 20:16
20.12.2021 20:16

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