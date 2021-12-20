Годами целое село на Черкащине живет без воды — как такое возможно в XXI веке

Как жить дальше – не знают жители села на Черкасщине.

Только представьте, в современном 21 веке люди живут, как в средневековье, уже более 30 лет – как манны небесной ждут снега или дождя, чтобы набрать воды и элементарно постирать белье. Также по теме: 44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров

Ведь пользоваться колодцами в селе просто опасно.

Уже 2 года власти обещают, что решат проблему.

Но каждый раз строительство нового водопровода откладывается в длинный ящик.

Как бедняги выживают, и почему руководство общины не может обеспечить своих жителей жизненно необходимым?