Годами целое село на Черкащине живет без воды — как такое возможно в XXI веке

Жена зарезала любимого в день его рождения — кровавое празднование в Черкасской области
Друзья ехали с праздника! Молниеносная авария в Черкасской области, словно из фильма-катастрофы
Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей
Обольщала другого на глазах у любимого и обещала счастливую жизнь! Коварная расправа в Черкасской области
Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня
Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области
В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения
Мужчину с перерезанным горлом нашли в луже собственной крови на Черкасщине