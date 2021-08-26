Video: Чемпионка подарила свою квартиру тренеру и поразила всю Украину
Это хороший пример для депутатов всех уровней.
Об этой истории гудит вся страна.
Олимпийская призерка без жилья вручила своему тренеру квартиру, которую перед тем получила в подарок.
Неслыханную щедрость продемонстрировала бронзовый призер Олимпиады в вольной борьбе Ирина Коляденко.[read_more_news]
Подаренную однокомнатную квартиру от руководителя Киевской области она отдала тренеру, но уже на следующий день городские власти сделали борчихе еще один презент, тоже квартиру.
Хорошие поступки - имеют хорошую карму, убеждена девушка и теперь готовится покорять новые вершины.
О тяжелом пути к пьедесталу и свои коронные приемы Ирина показала и Чрезвычайным новости.
Чемпионка подарила свою квартиру тренеру и поразила всю Украину