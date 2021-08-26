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Video: Чемпионка подарила свою квартиру тренеру и поразила всю Украину

Это хороший пример для депутатов всех уровней. Об этой истории гудит вся страна. Олимпийская призерка без жилья вручила своему тренеру квартиру, которую перед тем получила в подарок. Неслыханную щедрость продемонстрировала бронзовый призер Олимпиады в вольной борьбе Ирина Коляденко.[read_more_news] Подаренную однокомнатную квартиру от руководителя Киевской области она отдала тренеру, но уже на следующий день городские власти сделали борчихе еще один презент, тоже квартиру. Хорошие поступки - имеют хорошую карму, убеждена девушка и теперь готовится покорять новые вершины. О тяжелом пути к пьедесталу и свои коронные приемы Ирина показала и Чрезвычайным новости.

Чемпионка подарила свою квартиру тренеру и поразила всю Украину
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Это хороший пример для депутатов всех уровней.

Об этой истории гудит вся страна.

Олимпийская призерка без жилья вручила своему тренеру квартиру, которую перед тем получила в подарок.

Неслыханную щедрость продемонстрировала бронзовый призер Олимпиады в вольной борьбе Ирина Коляденко. Также по теме: 65-летняя женщина из Новой Одессы поразила своим героическим подвигом всю Украину

Подаренную однокомнатную квартиру от руководителя Киевской области она отдала тренеру, но уже на следующий день городские власти сделали борчихе еще один презент, тоже квартиру.

Хорошие поступки — имеют хорошую карму, убеждена девушка и теперь готовится покорять новые вершины.

О тяжелом пути к пьедесталу и свои коронные приемы Ирина показала и Чрезвычайным новости.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Чемпионка подарила свою квартиру тренеру и поразила всю Украину / 26.08.2021 20:14
26.08.2021 20:14

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