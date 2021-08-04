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Video: Феерическая комедия о Чаусе — как экс-судье меру пресечения избирали

Продолжается феерическая комедия о судье Чаусе! В свежей серии - Чаус в суде пять лет он скитался в подполье после побега от украинского правосудия. А теперь - вернулся в привычную для него атмосферу, правда - с непривычной стороны! В высшем антикоррупционном суде для коллеги должны были избрать меру пресечения.[read_more_news] На пороге - настоящий аншлаг! Вы увидите даже самого преданного фаната Чауса, что считает его честным судьей в мире!

Феерическая комедия о Чаусе — как экс-судье меру пресечения избирали
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Продолжается феерическая комедия о судье Чаусе!

В свежей серии — Чаус в суде пять лет он скитался в подполье после побега от украинского правосудия.

А теперь — вернулся в привычную для него атмосферу, правда — с непривычной стороны!

В высшем антикоррупционном суде для коллеги должны были избрать меру пресечения. Также по теме: Вся правда об эпической битве НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса

На пороге — настоящий аншлаг!

Вы увидите даже самого преданного фаната Чауса, что считает его честным судьей в мире!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Феерическая комедия о Чаусе — как экс-судье меру пресечения избирали / 04.08.2021 19:56
04.08.2021 19:56

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