Video: Феерическая комедия о Чаусе — как экс-судье меру пресечения избирали
Продолжается феерическая комедия о судье Чаусе!
В свежей серии - Чаус в суде пять лет он скитался в подполье после побега от украинского правосудия.
А теперь - вернулся в привычную для него атмосферу, правда - с непривычной стороны!
В высшем антикоррупционном суде для коллеги должны были избрать меру пресечения.[read_more_news]
На пороге - настоящий аншлаг!
Вы увидите даже самого преданного фаната Чауса, что считает его честным судьей в мире!
Феерическая комедия о Чаусе — как экс-судье меру пресечения избирали