Бил соседа цепью на глазах у ошеломленных очевидцев — злая расправа в Одесской области

Бил цепью на глазах у ошеломленных очевидцев, а затем вонзил нож в грудь!

Жуткая расправа в Одесской области. 55-летний мужчина жестоко убил своего соседа.

Кровавую расправу видели односельчане.

Но помочь жертве смертельных побоев никто не успел. Также по теме: Любовники уже не скованные одной цепью! Что же случилось - прошла любовь, завяли помидоры?

Теперь село разделилось во мнениях.

Большинство жалеют погибшего, но есть и такие, кто говорит, что он мог сказать лишнего.

Но что именно может заставить отнять жизнь у одного человека и подписать себе путевку в тюрьму.

Просто волосы дыбом — на что иногда способны наши с вами соседи!