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Video: Бил соседа цепью на глазах у ошеломленных очевидцев — злая расправа в Одесской области

Бил цепью на глазах у ошеломленных очевидцев, а затем вонзил нож в грудь! Жуткая расправа в Одесской области. 55-летний мужчина жестоко убил своего соседа. Кровавую расправу видели односельчане. Но помочь жертве смертельных побоев никто не успел. [read_more_news] Теперь село разделилось во мнениях. Большинство жалеют погибшего, но есть и такие, кто говорит, что он мог сказать лишнего. Но что именно может заставить отнять жизнь у одного человека и подписать себе путевку в тюрьму. Просто волосы дыбом - на что иногда способны наши с вами соседи!

Бил соседа цепью на глазах у ошеломленных очевидцев — злая расправа в Одесской области
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Бил цепью на глазах у ошеломленных очевидцев, а затем вонзил нож в грудь!

Жуткая расправа в Одесской области. 55-летний мужчина жестоко убил своего соседа.

Кровавую расправу видели односельчане.

Но помочь жертве смертельных побоев никто не успел. Также по теме: Любовники уже не скованные одной цепью! Что же случилось - прошла любовь, завяли помидоры?

Теперь село разделилось во мнениях.

Большинство жалеют погибшего, но есть и такие, кто говорит, что он мог сказать лишнего.

Но что именно может заставить отнять жизнь у одного человека и подписать себе путевку в тюрьму.

Просто волосы дыбом — на что иногда способны наши с вами соседи!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бил соседа цепью на глазах у ошеломленных очевидцев — злая расправа в Одесской области / 08.10.2021 20:04
08.10.2021 20:04

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