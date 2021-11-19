Мятежная полесская школа удивила всю Украину – невакцинированные учителя ходят на работу

Вся Австрия пошла на карантин: для всех – хоть вакцинированных, хоть нет.

И с февраля вводят обязательную вакцинацию для всех.

Сейчас закрывают все не продуктовые магазины, рестораны и школы!

Везде нужно ходить в респираторах. Также по теме: Торговля фейковыми сертификатами о вакцинации в Украине - как это происходит

В Ровенской области в селе Степангород невакцинированные учителя ходят на работу.

И это при том, что в школе из почти 90 работников привиты только пятеро.

Не вакцинированных педагогов должны были бы отстранить от занятий, но сделать это некому, потому что директор заведения – в декрете.

А нового руководителя назначить не дают родители школьников, устраивая бунты.

Поэтому, несмотря на приказ Министерства Здравоохранения, школа продолжает работать, а учителя, которые должны стать примером ответственности для детей и родителей, прививаться упорно не хотят.

О мятежной полесской школе – дальше в сюжете.