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Video: Буйные любовники устроили кровавый переполох в Луцке

Уголовный блокбастер в Луцке! Там парочка на угнанном автомобиле устроила гонки с полицией, но водитель был настолько пьян, что не справился с управлением и снес на тротуаре забор. После этого выскочил из салона и бросился бежать, но вскоре мужчину патрульные задержали - вместе с его нетрезвой спутницей. [read_more_news] Но это было только начало, ведь внутри машины копы нашли окровавленную одежду и тогда поняли, что луцкие Бонни и Клайд бежали не просто так. Что же натворила эта безумная парочка и действительно ли на их совести жизнь владельца автомобиля? Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

Буйные любовники устроили кровавый переполох в Луцке
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Уголовный блокбастер в Луцке!

Там парочка на угнанном автомобиле устроила гонки с полицией, но водитель был настолько пьян, что не справился с управлением и снес на тротуаре забор.

После этого выскочил из салона и бросился бежать, но вскоре мужчину патрульные задержали — вместе с его нетрезвой спутницей. Также по теме: Супруги пользовались киевлянином, как рабом - что за криминальный семейный бизнес

Но это было только начало, ведь внутри машины копы нашли окровавленную одежду и тогда поняли, что луцкие Бонни и Клайд бежали не просто так.

Что же натворила эта безумная парочка и действительно ли на их совести жизнь владельца автомобиля?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Буйные любовники устроили кровавый переполох в Луцке / 05.10.2021 19:47
05.10.2021 19:47

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