Video: Буйные любовники устроили кровавый переполох в Луцке

Уголовный блокбастер в Луцке! Там парочка на угнанном автомобиле устроила гонки с полицией, но водитель был настолько пьян, что не справился с управлением и снес на тротуаре забор. После этого выскочил из салона и бросился бежать, но вскоре мужчину патрульные задержали - вместе с его нетрезвой спутницей. [read_more_news] Но это было только начало, ведь внутри машины копы нашли окровавленную одежду и тогда поняли, что луцкие Бонни и Клайд бежали не просто так. Что же натворила эта безумная парочка и действительно ли на их совести жизнь владельца автомобиля? Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.