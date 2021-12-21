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Video: Дом – словно после бомбардировки! Катастрофа в пятиэтажке в Каменском

Дом - как после бомбардировки, более двадцати семей в морозы остались без газа. Катастрофа в пятиэтажке в Каменском. В мгновение ока вывернуло окна, разбился балкон, вынесло дверь и развалило стены, а потом все охватил сокрушительный огонь. Рвануло в квартире на четвертом этаже.[read_more_news] Весь обожженный, с критическими травмами, 27-летний хозяин сам успел выскочить из горящего дома. Что же так мощно взорвалось? Специалисты установили – это точно не газ. К тому же мужчина после всего кричал, как взбалмошный, чтобы его простили. Чрезвычайные новости узнали жуткую правду.

Дом – словно после бомбардировки! Катастрофа в пятиэтажке в Каменском
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Дом — как после бомбардировки, более двадцати семей в морозы остались без газа.

Катастрофа в пятиэтажке в Каменском.

В мгновение ока вывернуло окна, разбился балкон, вынесло дверь и развалило стены, а потом все охватил сокрушительный огонь.

Рвануло в квартире на четвертом этаже. Также по теме: Страшный взрыв газа в Новой Одессе – все подробности смертельной трагедии

Весь обожженный, с критическими травмами, 27-летний хозяин сам успел выскочить из горящего дома.

Что же так мощно взорвалось?

Специалисты установили – это точно не газ.

К тому же мужчина после всего кричал, как взбалмошный, чтобы его простили.

Чрезвычайные новости узнали жуткую правду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дом – словно после бомбардировки! Катастрофа в пятиэтажке в Каменском / 21.12.2021 19:42
21.12.2021 19:42

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