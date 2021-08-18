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Video: Строители разворовали школу! Скандал на Прикарпатье

Строители раскладывали. А чиновники - покрывали. На Прикарпатье - очередной строительный скандал. На этот раз наживались на средствах, выделенных для строительства учебного заведения в горном районе. Речь идет о Красноильском лицее. Там настолько не хватает классов, что дети вынуждены учиться в коридоре. [read_more_news] Новый корпус начали возводить несколько лет назад. Из трех этажей, пока есть только один. И он уже начал осыпаться. Потому строители использовали некачественные материалы. Каких убытки понесло государство? И самое главное - кто покрывал это преступление? - Светлана Маланюк уже знает.

Строители разворовали школу! Скандал на Прикарпатье
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Строители раскладывали. А чиновники — покрывали.

На Прикарпатье — очередной строительный скандал.

На этот раз наживались на средствах, выделенных для строительства учебного заведения в горном районе.

Речь идет о Красноильском лицее.

Там настолько не хватает классов, что дети вынуждены учиться в коридоре. Также по теме: Женщина и огурцы. Скандал с запорожской продавщицей и оплеванными овощами

Новый корпус начали возводить несколько лет назад.

Из трех этажей, пока есть только один.

И он уже начал осыпаться.

Потому строители использовали некачественные материалы.

Каких убытки понесло государство?

И самое главное — кто покрывал это преступление? — Светлана Маланюк уже знает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Строители разворовали школу! Скандал на Прикарпатье / 18.08.2021 20:16
18.08.2021 20:16

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