Строители разворовали школу! Скандал на Прикарпатье

Строители раскладывали. А чиновники — покрывали.

На Прикарпатье — очередной строительный скандал.

На этот раз наживались на средствах, выделенных для строительства учебного заведения в горном районе.

Речь идет о Красноильском лицее.

Там настолько не хватает классов, что дети вынуждены учиться в коридоре. Также по теме: Женщина и огурцы. Скандал с запорожской продавщицей и оплеванными овощами

Новый корпус начали возводить несколько лет назад.

Из трех этажей, пока есть только один.

И он уже начал осыпаться.

Потому строители использовали некачественные материалы.

Каких убытки понесло государство?

И самое главное — кто покрывал это преступление? — Светлана Маланюк уже знает.