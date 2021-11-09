Лгал соседям, что умерла от коронавируса! Сын убил мать и зарыл на огороде

Убил родную мать и закопал, а соседям лгал, что умерла от коронавируса.

В Полтавской области мужчина случайно проговорился знакомым, что его ближайшего человека больше нет.

Хотя большинство селян месяцами не видели пожилую женщину, внезапная новость о ее смерти вызвала подозрения.

У ее сына прямо во дворе действительно нашли свежую могилу.

Но действительно ли старушка умерла сама?

Копы не поверили и раскопали тело, чтобы провести экспертизу. Также по теме: Рубил свою мать на глазах у брата - подробности убийства во Львовской области

Оказалось самое страшное – бедняжку беспощадно задушили и сломали все ребра.

Неужели сын отправил мать на тот свет?

За что? Соседи не могут поверить, что мужчина способен на такое зверство.