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Video: Лгал соседям, что умерла от коронавируса! Сын убил мать и зарыл на огороде

Убил родную мать и закопал, а соседям лгал, что умерла от коронавируса. В Полтавской области мужчина случайно проговорился знакомым, что его ближайшего человека больше нет. Хотя большинство селян месяцами не видели пожилую женщину, внезапная новость о ее смерти вызвала подозрения. У ее сына прямо во дворе действительно нашли свежую могилу. Но действительно ли старушка умерла сама? Копы не поверили и раскопали тело, чтобы провести экспертизу.[read_more_news] Оказалось самое страшное – бедняжку беспощадно задушили и сломали все ребра. Неужели сын отправил мать на тот свет? За что? Соседи не могут поверить, что мужчина способен на такое зверство.

Лгал соседям, что умерла от коронавируса! Сын убил мать и зарыл на огороде
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Убил родную мать и закопал, а соседям лгал, что умерла от коронавируса.

В Полтавской области мужчина случайно проговорился знакомым, что его ближайшего человека больше нет.

Хотя большинство селян месяцами не видели пожилую женщину, внезапная новость о ее смерти вызвала подозрения.

У ее сына прямо во дворе действительно нашли свежую могилу.

Но действительно ли старушка умерла сама?

Копы не поверили и раскопали тело, чтобы провести экспертизу. Также по теме: Рубил свою мать на глазах у брата - подробности убийства во Львовской области

Оказалось самое страшное – бедняжку беспощадно задушили и сломали все ребра.

Неужели сын отправил мать на тот свет?

За что? Соседи не могут поверить, что мужчина способен на такое зверство.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Лгал соседям, что умерла от коронавируса! Сын убил мать и зарыл на огороде / 09.11.2021 19:57
09.11.2021 19:57

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