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Video: Брат и сестричка ушли из дома, подальше от издевательств пьяного отчима – непростая история из Мариуполя

В Мариуполе стражи порядка сбились с ног, в поисках двоих детей: одиннадцатилетнего мальчика и его 9-летней сестры. Они не выдержали издевательств пьяного отчима и скрылись из дома![read_more_news] Не помогла копам и мама – потому что была, как и мужчина – пьяна! У детей при себе не было ни мобильного, ни денег. Только одна игрушка. Теперь будет очень непростая история! Но очень важна!

Брат и сестричка ушли из дома, подальше от издевательств пьяного отчима – непростая история из Мариуполя
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В Мариуполе стражи порядка сбились с ног, в поисках двоих детей: одиннадцатилетнего мальчика и его 9-летней сестры.

Они не выдержали издевательств пьяного отчима и скрылись из дома! Также по теме: Шокирующая находка на лестнице колледжа во Львовской области - работники остановили работу ради спасения младенца

Не помогла копам и мама – потому что была, как и мужчина – пьяна!

У детей при себе не было ни мобильного, ни денег. Только одна игрушка.

Теперь будет очень непростая история!

Но очень важна!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Брат и сестричка ушли из дома, подальше от издевательств пьяного отчима – непростая история из Мариуполя / 19.11.2021 19:36
19.11.2021 19:36

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