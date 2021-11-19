Брат и сестричка ушли из дома, подальше от издевательств пьяного отчима – непростая история из Мариуполя

В Мариуполе стражи порядка сбились с ног, в поисках двоих детей: одиннадцатилетнего мальчика и его 9-летней сестры.

Они не выдержали издевательств пьяного отчима и скрылись из дома! Также по теме: Шокирующая находка на лестнице колледжа во Львовской области - работники остановили работу ради спасения младенца

Не помогла копам и мама – потому что была, как и мужчина – пьяна!

У детей при себе не было ни мобильного, ни денег. Только одна игрушка.

Теперь будет очень непростая история!

Но очень важна!