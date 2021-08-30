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Video: Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье

Ох, и горячее провели в Запорожье последнее воскресенье лета! Там прямо у кафе на набережной стрелялись отдыхающие. [read_more_news] Да так, что пятеро раненых сейчас в реанимации. Стрельбу открыли два брата, которые впоследствии пытались бежать из города. Наша Елена Каптюх знает все подробности жутких событий.

Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье
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Ох, и горячее провели в Запорожье последнее воскресенье лета!

Там прямо у кафе на набережной стрелялись отдыхающие.  Также по теме: Последний клиент таксиста оказался хладнокровным убийцей - стрельба во Львове

Да так, что пятеро раненых сейчас в реанимации.

Стрельбу открыли два брата, которые впоследствии пытались бежать из города.

Наша Елена Каптюх знает все подробности жутких событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье / 30.08.2021 19:40
30.08.2021 19:40

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