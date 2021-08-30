Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье

Ох, и горячее провели в Запорожье последнее воскресенье лета!

Там прямо у кафе на набережной стрелялись отдыхающие. Также по теме: Последний клиент таксиста оказался хладнокровным убийцей - стрельба во Львове

Да так, что пятеро раненых сейчас в реанимации.

Стрельбу открыли два брата, которые впоследствии пытались бежать из города.

Наша Елена Каптюх знает все подробности жутких событий.