Брат забил брата до смерти на глазах у матери – кровавая драма на библейский мотив

Кровавая драма на библейский мотив разыгралась в небольшом селе Сумской области.

Прямо на глазах у родной матери 34-летнего сына колотили как боксерскую грушу, тащили по дому, пока он заливался кровью.

А потом почти сутки старушка вынуждена была смотреть, как ее отпрыск умирает от ужасных ран. Также по теме: Брат насадил брата на вилы - какая кошка пробежала между родными людьми

Быстрая забрала несчастного только на следующий день, он погиб по дороге в больницу.

Но почему пенсионерка хотя бы не попыталась вступиться за сына или позвать помощь?

И при чем здесь притча из Евангелия?

Исповедь из первых уст действительно впечатляет.