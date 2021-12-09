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Video: Брат забил брата до смерти на глазах у матери – кровавая драма на библейский мотив

Кровавая драма на библейский мотив разыгралась в небольшом селе Сумской области. Прямо на глазах у родной матери 34-летнего сына колотили как боксерскую грушу, тащили по дому, пока он заливался кровью. А потом почти сутки старушка вынуждена была смотреть, как ее отпрыск умирает от ужасных ран. [read_more_news] Быстрая забрала несчастного только на следующий день, он погиб по дороге в больницу. Но почему пенсионерка хотя бы не попыталась вступиться за сына или позвать помощь? И при чем здесь притча из Евангелия? Исповедь из первых уст действительно впечатляет.

Брат забил брата до смерти на глазах у матери – кровавая драма на библейский мотив
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Кровавая драма на библейский мотив разыгралась в небольшом селе Сумской области.

Прямо на глазах у родной матери 34-летнего сына колотили как боксерскую грушу, тащили по дому, пока он заливался кровью.

А потом почти сутки старушка вынуждена была смотреть, как ее отпрыск умирает от ужасных ран. Также по теме: Брат насадил брата на вилы - какая кошка пробежала между родными людьми

Быстрая забрала несчастного только на следующий день, он погиб по дороге в больницу.

Но почему пенсионерка хотя бы не попыталась вступиться за сына или позвать помощь?

И при чем здесь притча из Евангелия?

Исповедь из первых уст действительно впечатляет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Брат забил брата до смерти на глазах у матери – кровавая драма на библейский мотив / 09.12.2021 19:32
09.12.2021 19:32

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