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Video: Брат насадил брата на вилы — какая кошка пробежала между родными людьми

Брат насадил брата на вилы! На Николаевщине 42-летний мужчина во время ссоры зарезал садовыми вилами своего 39-летнего брата. Соседи говорят, мужчины часто ссорились, и какая кошка пробежала между родными людьми, чтобы дошло до такого зверства? На месте побывали наши корреспонденты. [read_more_news]

Брат насадил брата на вилы — какая кошка пробежала между родными людьми
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Брат насадил брата на вилы!

На Николаевщине 42-летний мужчина во время ссоры зарезал садовыми вилами своего 39-летнего брата.

Соседи говорят, мужчины часто ссорились, и какая кошка пробежала между родными людьми, чтобы дошло до такого зверства?

На месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Брат насадил брата на вилы — какая кошка пробежала между родными людьми / 02.09.2021 19:47
02.09.2021 19:47

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