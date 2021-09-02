Video: Брат насадил брата на вилы — какая кошка пробежала между родными людьми

Брат насадил брата на вилы! На Николаевщине 42-летний мужчина во время ссоры зарезал садовыми вилами своего 39-летнего брата. Соседи говорят, мужчины часто ссорились, и какая кошка пробежала между родными людьми, чтобы дошло до такого зверства? На месте побывали наши корреспонденты. [read_more_news]