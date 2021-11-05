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Video: Бои за кислород! Что происходит в коронавирусных больницах Николаева

Прорывались с боем, чтобы получить кислород. В Николаеве родственники больной коронавирусом женщины силой сломали шлагбаум и прорвались в инфекционную больницу, чтобы их задыхающуюся мать положили под аппарат ИВЛ. [read_more_news] Женщину привезли в ста километрах из городка Новый Буг, потому что там, по словам родных, женщину просто загоняли в гроб. Что происходит в коронавирусных больницах, почему люди вынуждены идти на все, лишь бы спасти жизнь близких. Только посмотрите!

Бои за кислород! Что происходит в коронавирусных больницах Николаева
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Прорывались с боем, чтобы получить кислород.

В Николаеве родственники больной коронавирусом женщины силой сломали шлагбаум и прорвались в инфекционную больницу, чтобы их задыхающуюся мать положили под аппарат ИВЛ. Также по теме: Подключенные к ИВЛ пациенты скончались из-за обесточивания больницы на Львовщине

Женщину привезли в ста километрах из городка Новый Буг, потому что там, по словам родных, женщину просто загоняли в гроб.

Что происходит в коронавирусных больницах, почему люди вынуждены идти на все, лишь бы спасти жизнь близких.

Только посмотрите!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бои за кислород! Что происходит в коронавирусных больницах Николаева / 05.11.2021 19:56
05.11.2021 19:56

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