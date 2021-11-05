Бои за кислород! Что происходит в коронавирусных больницах Николаева

Прорывались с боем, чтобы получить кислород.

В Николаеве родственники больной коронавирусом женщины силой сломали шлагбаум и прорвались в инфекционную больницу, чтобы их задыхающуюся мать положили под аппарат ИВЛ. Также по теме: Подключенные к ИВЛ пациенты скончались из-за обесточивания больницы на Львовщине

Женщину привезли в ста километрах из городка Новый Буг, потому что там, по словам родных, женщину просто загоняли в гроб.

Что происходит в коронавирусных больницах, почему люди вынуждены идти на все, лишь бы спасти жизнь близких.

Только посмотрите!