Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь

Кажется, единственное, чего она не боится точно – это переохлаждения.

Эта женщина шокирует и удивляет всех, кто встречает ее на улице.

Потому что смогла отказаться от обуви. И это, люди добрые, зимой.

Босиком в магазин, в библиотеку, в общественный транспорт и просто на прогулку – такой образ жизни выбрала себе Иванна.

Просто чудачка так работает на свое здоровье. Также по теме: Отец-одиночка довел сына до прыжка из 5 этажа - мальчик спасался от тирана, как мог

Мол, бегает с голыми ступнями даже в лютые морозы, и давно забыла, что такое простуда.

Единственная проблема – реакция прохожих.

Ведь некоторые даже вызвали полицию, потому что думали что…

А местные бездомные предлагали ей свою обувь.

Наша Елена Ровенчук рискнула и сама попробовала, как это – босиком по снегу.