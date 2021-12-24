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Video: Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь

Кажется, единственное, чего она не боится точно – это переохлаждения. Эта женщина шокирует и удивляет всех, кто встречает ее на улице. Потому что смогла отказаться от обуви. И это, люди добрые, зимой. Босиком в магазин, в библиотеку, в общественный транспорт и просто на прогулку – такой образ жизни выбрала себе Иванна. Просто чудачка так работает на свое здоровье.[read_more_news] Мол, бегает с голыми ступнями даже в лютые морозы, и давно забыла, что такое простуда. Единственная проблема – реакция прохожих. Ведь некоторые даже вызвали полицию, потому что думали что... А местные бездомные предлагали ей свою обувь. Наша Елена Ровенчук рискнула и сама попробовала, как это – босиком по снегу.

Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь
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Кажется, единственное, чего она не боится точно – это переохлаждения.

Эта женщина шокирует и удивляет всех, кто встречает ее на улице.

Потому что смогла отказаться от обуви. И это, люди добрые, зимой.

Босиком в магазин, в библиотеку, в общественный транспорт и просто на прогулку – такой образ жизни выбрала себе Иванна.

Просто чудачка так работает на свое здоровье. Также по теме: Отец-одиночка довел сына до прыжка из 5 этажа - мальчик спасался от тирана, как мог

Мол, бегает с голыми ступнями даже в лютые морозы, и давно забыла, что такое простуда.

Единственная проблема – реакция прохожих.

Ведь некоторые даже вызвали полицию, потому что думали что…

А местные бездомные предлагали ей свою обувь.

Наша Елена Ровенчук рискнула и сама попробовала, как это – босиком по снегу.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Босиком в сильные морозы. В Чернигове 32-летняя женщина не носит обувь / 24.12.2021 20:25
24.12.2021 20:25

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