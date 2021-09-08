Тетя с племянником подорвались, когда «болгаркой» разрезали боевой патрон

Женщине оторвало палец и посекло лицо, а мужчине осколки пробили шею и сейчас он в реанимации на грани жизни и смерти!

На Ровенщине тетя с племянником чуть не погибли, когда «болгаркой» разрезали боевой патрон.

И это оказалась не просто пуля, а боеприпас от крупнокалиберного пулемета, не то что человека, даже бронетехнику, и то прошить может. Также по теме: После звонка молодой беременной экс-любовницы - 36-летний ветеран АТО подорвался на гранате

Оба пострадавших «скорая» доставила в больницу.

И если женщину удалось спасти, то выживет ли человек, медики прогнозировать не берутся.

Что же стало причиной столь бессмысленной трагедии и как так случилось, что уже взрослые люди не понимали какой опасности себя подвергают?

С места трагедии вернулся Павел Шамшин.