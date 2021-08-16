Video: Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться
Толпы испуганных людей, которые готовы любой ценой покинуть родную землю, чтобы выжить.
Над их головами свистят пули, но они бегут туда, где есть шанс спастись - в аэропорт аэродрома.
Они отчаянно карабкаются на самолеты, но просто с шасси - представьте только - срываются на землю и погибают.
Настоящий кошмар разгорелся в Афганистане за последний месяц и вот уже - достигло своей кульминации.[read_more_news]
Талибы же захватили государство, дерзко заняв президентский дворец в столице - Кабуле.
А что же сам глава страны? Позорно и трусливо, убежал за границу - вон, как наш Янукович.
Говорят, четыре его авто были просто набиты деньгами.
Остальную часть запихнули в вертолет.
Будет ли афганская жизнь такой, как раньше?
Что будет означать для местных режим талибов?
И почему женщины боятся, что сбудутся их самые жуткие кошмары?
Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться