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Video: Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться

Толпы испуганных людей, которые готовы любой ценой покинуть родную землю, чтобы выжить. Над их головами свистят пули, но они бегут туда, где есть шанс спастись - в аэропорт аэродрома. Они отчаянно карабкаются на самолеты, но просто с шасси - представьте только - срываются на землю и погибают. Настоящий кошмар разгорелся в Афганистане за последний месяц и вот уже - достигло своей кульминации.[read_more_news] Талибы же захватили государство, дерзко заняв президентский дворец в столице - Кабуле. А что же сам глава страны? Позорно и трусливо, убежал за границу - вон, как наш Янукович. Говорят, четыре его авто были просто набиты деньгами. Остальную часть запихнули в вертолет. Будет ли афганская жизнь такой, как раньше? Что будет означать для местных режим талибов? И почему женщины боятся, что сбудутся их самые жуткие кошмары?

Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться
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Толпы испуганных людей, которые готовы любой ценой покинуть родную землю, чтобы выжить.

Над их головами свистят пули, но они бегут туда, где есть шанс спастись — в аэропорт аэродрома.

Они отчаянно карабкаются на самолеты, но просто с шасси — представьте только — срываются на землю и погибают.

Настоящий кошмар разгорелся в Афганистане за последний месяц и вот уже — достигло своей кульминации. Также по теме: У теракті в Афганістані зигинули щонайменше 7 українців

Талибы же захватили государство, дерзко заняв президентский дворец в столице — Кабуле.

А что же сам глава страны? Позорно и трусливо, убежал за границу — вон, как наш Янукович.

Говорят, четыре его авто были просто набиты деньгами.

Остальную часть запихнули в вертолет.

Будет ли афганская жизнь такой, как раньше?

Что будет означать для местных режим талибов?

И почему женщины боятся, что сбудутся их самые жуткие кошмары?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться / 16.08.2021 19:55
16.08.2021 19:55

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