Боевики Талибана захватили столицу Афганистана — почему женщины начинают бояться

Толпы испуганных людей, которые готовы любой ценой покинуть родную землю, чтобы выжить.

Над их головами свистят пули, но они бегут туда, где есть шанс спастись — в аэропорт аэродрома.

Они отчаянно карабкаются на самолеты, но просто с шасси — представьте только — срываются на землю и погибают.

Настоящий кошмар разгорелся в Афганистане за последний месяц и вот уже — достигло своей кульминации. Также по теме: У теракті в Афганістані зигинули щонайменше 7 українців

Талибы же захватили государство, дерзко заняв президентский дворец в столице — Кабуле.

А что же сам глава страны? Позорно и трусливо, убежал за границу — вон, как наш Янукович.

Говорят, четыре его авто были просто набиты деньгами.

Остальную часть запихнули в вертолет.

Будет ли афганская жизнь такой, как раньше?

Что будет означать для местных режим талибов?

И почему женщины боятся, что сбудутся их самые жуткие кошмары?