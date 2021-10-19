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Video: Боевик в Николаеве — 24-летний парень отстреливался от табуна бандитов

Настоящий боевик разыгрался в центре Николаева. Дерзкая толпа молодых стаей окружила 24-летнего юношу, только он вышел из подъезда. Тот, как только понял неладное, бросился бежать, а затем жертве ничего не оставалось, как отстреливаться.  [read_more_news] Но агрессоров пули отнюдь не напугали, они все равно догнали и так избили, что проломили голову его же пистолетом. В каком состоянии бедный? За что бандиты табуном расправились с другом? Нашли ли озверевших наглецов? Шокирующая и очень загадочная история.

Боевик в Николаеве — 24-летний парень отстреливался от табуна бандитов
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Настоящий боевик разыгрался в центре Николаева.

Дерзкая толпа молодых стаей окружила 24-летнего юношу, только он вышел из подъезда.

Тот, как только понял неладное, бросился бежать, а затем жертве ничего не оставалось, как отстреливаться.   Также по теме: Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Но агрессоров пули отнюдь не напугали, они все равно догнали и так избили, что проломили голову его же пистолетом.

В каком состоянии бедный?

За что бандиты табуном расправились с другом?

Нашли ли озверевших наглецов?

Шокирующая и очень загадочная история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Боевик в Николаеве — 24-летний парень отстреливался от табуна бандитов / 19.10.2021 19:39
19.10.2021 19:39

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