Боевик в Николаеве — 24-летний парень отстреливался от табуна бандитов

Настоящий боевик разыгрался в центре Николаева.

Дерзкая толпа молодых стаей окружила 24-летнего юношу, только он вышел из подъезда.

Тот, как только понял неладное, бросился бежать, а затем жертве ничего не оставалось, как отстреливаться. Также по теме: Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Но агрессоров пули отнюдь не напугали, они все равно догнали и так избили, что проломили голову его же пистолетом.

В каком состоянии бедный?

За что бандиты табуном расправились с другом?

Нашли ли озверевших наглецов?

Шокирующая и очень загадочная история.