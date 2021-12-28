Video: Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти

В Черкассах два рыбака провалились под лед и не могли самостоятельно выбраться. Потому что экстремалы полезли на водоем, едва успевший укрыться льдом.[read_more_news] Мужчины больше часа пробыли в воде и так бы погибли. Если бы не трое смелых ребят, бросившихся на помощь! Не зря же они мечтают стать спасателями!