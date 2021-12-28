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Video: Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти

В Черкассах два рыбака провалились под лед и не могли самостоятельно выбраться. Потому что экстремалы полезли на водоем, едва успевший укрыться льдом.[read_more_news] Мужчины больше часа пробыли в воде и так бы погибли. Если бы не трое смелых ребят, бросившихся на помощь! Не зря же они мечтают стать спасателями!

Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти
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В Черкассах два рыбака провалились под лед и не могли самостоятельно выбраться.

Потому что экстремалы полезли на водоем, едва успевший укрыться льдом. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Мужчины больше часа пробыли в воде и так бы погибли.

Если бы не трое смелых ребят, бросившихся на помощь!

Не зря же они мечтают стать спасателями!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти / 28.12.2021 20:26
28.12.2021 20:26

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