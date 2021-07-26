Безжалостно рвал любимую прямо в постели — жестокая правда кровавой любви в Гостомеле

Вот так живешь с человеком почти два десятка лет и даже не догадываешься, какой зверь на самом деле скрывается в том человеческом обличье.

В Гостомеле, это недалеко от Киева, человек резал жену, перерезал ей горло, безжалостно рвал бедную прямо в постели! Также по теме: Оскорбленная любимым женщина устроила адское шоу Хмельнитчине

Почему же любимый моментально превратился в кровожадного садиста?

От своей правды, которую неадекват рассказывал копам, мороз кожей.

Мол, он пытался уберечь любимую от еще более страшной смерти.