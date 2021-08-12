seach
ICTV - Разом краще

Video: Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами — пожар в Киеве

В Киеве огонь вспыхнул в огромном гаражном кооперативе. Безжалостное пламя, одно за другим, пожирало боксы с машинами. Столб черного дыма видели сразу в нескольких районах столицы. [read_more_news] Масштабный пожар приехал укрощать целый отряд спасателей, но на территории их ждал неприятный сюрприз - полное отсутствие пожарных гидрантов. Как боролись с этим адом, и кто теперь возместит владельцам искореженных автомобилей убытки? Только посмотрите, какой беды наделал разрушительный огонь и вспомните, где стоит ваша машина и есть ли там вода, если что.

Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами — пожар в Киеве
0 Комментировать

В Киеве огонь вспыхнул в огромном гаражном кооперативе.

Безжалостное пламя, одно за другим, пожирало боксы с машинами.

Столб черного дыма видели сразу в нескольких районах столицы.  Также по теме: Молодая мастерица по изготовлению ароматических свечей погибла в Виннице из-за пожара

Масштабный пожар приехал укрощать целый отряд спасателей, но на территории их ждал неприятный сюрприз — полное отсутствие пожарных гидрантов.

Как боролись с этим адом, и кто теперь возместит владельцам искореженных автомобилей убытки?

Только посмотрите, какой беды наделал разрушительный огонь и вспомните, где стоит ваша машина и есть ли там вода, если что.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами — пожар в Киеве / 12.08.2021 20:12
12.08.2021 20:12

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь