Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами — пожар в Киеве

В Киеве огонь вспыхнул в огромном гаражном кооперативе.

Безжалостное пламя, одно за другим, пожирало боксы с машинами.

Столб черного дыма видели сразу в нескольких районах столицы. Также по теме: Молодая мастерица по изготовлению ароматических свечей погибла в Виннице из-за пожара

Масштабный пожар приехал укрощать целый отряд спасателей, но на территории их ждал неприятный сюрприз — полное отсутствие пожарных гидрантов.

Как боролись с этим адом, и кто теперь возместит владельцам искореженных автомобилей убытки?

Только посмотрите, какой беды наделал разрушительный огонь и вспомните, где стоит ваша машина и есть ли там вода, если что.