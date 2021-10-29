Бесследно исчезла, выпасая в поле коров — невероятное спасение женщины на Житомирщине

Двое суток без воды, пищи и в беспомощном состоянии.

В Житомирской области полиция разыскала пенсионерку, которая бесследно исчезла, выпасая в поле коров.

На телефонные звонки женщина не отвечала. Также по теме: Как приключения маленького следопыта в поле закончились под колесами трактора

Найти летнюю пастушку живой уже никто и не надеялся, ведь ночью столбик термометра в той местности опускался ниже нуля, а шестидесяти семилетняя бабушка была в легкой одежде.

Однако на эту даму у Бога вероятно еще есть свои планы.

Женщину вовремя обнаружили.

Как чувствует себя сейчас и какие испытания ей пришлось пережить?

История о том, что никогда не нужно терять надежды.