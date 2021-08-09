Во Львове шесть патрульных услышали свой приговор в суде — подробности смерти студента в казино

8 лет лишения свободы, запрет занимать должности на государственной службе, да еще и заплатить более чем 4-х миллионов гривен за моральный ущерб.

Во Львове вынесли беспрецедентный приговор сразу для шести патрульных, которых обвиняют в убийстве!

Это резонансное дело длилась 2 года, и похоже, что будет еще и продолжение, которое обещает быть не менее горячим. Также по теме: Смерть біля казино - у Львові судять партрульних за вбивство

В феврале 2018 сотрудники ТОРа ворвались в игорное заведение и скрутили 22-летнего молодого человека.

Это противостояние завершилось для студента смертью, а для патрульных стало страшным судом, как со стороны родителей погибшего, так и со стороны самой Фемиды.