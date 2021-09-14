Безнаказанная мама наркоманов — в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы

Неуловимая для закона и опасна для общества.

В Вишневом под Киевом, завелась настоящая наркобаронеса — некий Эскобар в юбке.

Килограммы наркотиков, реки налички, десятки клиентов ежедневно — годами 45-летняя женщина сбывала дурман не только в родном городе, но и по всей Киевщине.

Чтобы ее поймать, правоохранители организовывали контрольные закупки, облавы и спецоперации.

Одна из них даже прогремела на всю страну.

Казалось бы, теперь все — преступнице светит тюрьма.

Прошло всего несколько месяцев, а госпожа снова в строю и поставляет наркозависимым товар.

Как ей это удалось? Вы будете очень удивлены.