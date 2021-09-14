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Video: Безнаказанная мама наркоманов — в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы

Неуловимая для закона и опасна для общества. В Вишневом под Киевом, завелась настоящая наркобаронеса - некий Эскобар в юбке. Килограммы наркотиков, реки налички, десятки клиентов ежедневно - годами 45-летняя женщина сбывала дурман не только в родном городе, но и по всей Киевщине. Чтобы ее поймать, правоохранители организовывали контрольные закупки, облавы и спецоперации. Одна из них даже прогремела на всю страну. Казалось бы, теперь все - преступнице светит тюрьма. Прошло всего несколько месяцев, а госпожа снова в строю и поставляет наркозависимым товар. Как ей это удалось? Вы будете очень удивлены.

Безнаказанная мама наркоманов — в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы
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Неуловимая для закона и опасна для общества.

В Вишневом под Киевом, завелась настоящая наркобаронеса — некий Эскобар в юбке.

Килограммы наркотиков, реки налички, десятки клиентов ежедневно — годами 45-летняя женщина сбывала дурман не только в родном городе, но и по всей Киевщине.

Чтобы ее поймать, правоохранители организовывали контрольные закупки, облавы и спецоперации.

Одна из них даже прогремела на всю страну.

Казалось бы, теперь все — преступнице светит тюрьма.

Прошло всего несколько месяцев, а госпожа снова в строю и поставляет наркозависимым товар.

Как ей это удалось? Вы будете очень удивлены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Безнаказанная мама наркоманов — в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы / 14.09.2021 20:19
14.09.2021 20:19

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