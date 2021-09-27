seach
ICTV - Разом краще

Video: Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина

В Винницкой области вооруженные пистолетами преступники среди бела дня ворвались в ювелирный магазин. Ударом в голову ликвидировали продавщицу и приковали ее, чтобы не мешала. А затем в клетчатой сумке вынесли золотых украшений на десятки миллионов гривен. Добыча - более 2 кг

Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина
0 Комментировать

В Винницкой области вооруженные пистолетами преступники среди бела дня ворвались в ювелирный магазин.

Ударом в голову ликвидировали продавщицу и приковали ее, чтобы не мешала.

А затем в клетчатой сумке вынесли золотых украшений на десятки миллионов гривен.

Добыча — более 2 кг

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина / 27.09.2021 19:53
27.09.2021 19:53

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь