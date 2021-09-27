Video: Бершадь на ушах! Подробности громкого ограбления ювелирного магазина

В Винницкой области вооруженные пистолетами преступники среди бела дня ворвались в ювелирный магазин. Ударом в голову ликвидировали продавщицу и приковали ее, чтобы не мешала. А затем в клетчатой сумке вынесли золотых украшений на десятки миллионов гривен. Добыча - более 2 кг