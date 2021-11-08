Отец и две дочки погибли по дороге на сороковины дедушки — семейное ДТП в Николаевской области

Неисправимая цепь трагедий постигла многодетную семью в Николаевской области.

В страшную аварию попала целая семья с пятью детьми.

Погиб отец и две маленькие дочери — три и пять лет.

Еще трое детей и их беременная мать – в больнице.

Женщина не помнит себя от боли, ведь месяц назад она похоронила отца и семья как раз ехала на его поминки. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

Вдруг – резкий свет фар и в их Жигули изо всех сил врезается Шевроле.

ВАЗ опрокидывается несколько раз и летит в кювет.

Те, кому удалось выжить в кровавой мясорубке, действительно родились в рубашке.

Почему так произошло и кто ответит за смерть трех человек?

Неужели бешеный водитель, принесший беду в эту семью, был пьян?

Драма, от которой кроется сердце.