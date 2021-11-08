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Video: Отец и две дочки погибли по дороге на сороковины дедушки — семейное ДТП в Николаевской области

Неисправимая цепь трагедий постигла многодетную семью в Николаевской области. В страшную аварию попала целая семья с пятью детьми. Погиб отец и две маленькие дочери - три и пять лет. Еще трое детей и их беременная мать – в больнице. Женщина не помнит себя от боли, ведь месяц назад она похоронила отца и семья как раз ехала на его поминки.[read_more_news] Вдруг – резкий свет фар и в их Жигули изо всех сил врезается Шевроле. ВАЗ опрокидывается несколько раз и летит в кювет. Те, кому удалось выжить в кровавой мясорубке, действительно родились в рубашке. Почему так произошло и кто ответит за смерть трех человек? Неужели бешеный водитель, принесший беду в эту семью, был пьян? Драма, от которой кроется сердце.

Отец и две дочки погибли по дороге на сороковины дедушки — семейное ДТП в Николаевской области
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Неисправимая цепь трагедий постигла многодетную семью в Николаевской области.

В страшную аварию попала целая семья с пятью детьми.

Погиб отец и две маленькие дочери — три и пять лет.

Еще трое детей и их беременная мать – в больнице.

Женщина не помнит себя от боли, ведь месяц назад она похоронила отца и семья как раз ехала на его поминки. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

Вдруг – резкий свет фар и в их Жигули изо всех сил врезается Шевроле.

ВАЗ опрокидывается несколько раз и летит в кювет.

Те, кому удалось выжить в кровавой мясорубке, действительно родились в рубашке.

Почему так произошло и кто ответит за смерть трех человек?

Неужели бешеный водитель, принесший беду в эту семью, был пьян?

Драма, от которой кроется сердце.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отец и две дочки погибли по дороге на сороковины дедушки — семейное ДТП в Николаевской области / 08.11.2021 19:57
08.11.2021 19:57

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