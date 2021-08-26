Video: Отец двух девочек поплатился жизнью за свою негостеприимность — убийство в Одессе

Этот гость был явно незваный! Куда же годится, пригласить, а в ночевке отказать? Подумал он и поплатился собственной жизнью! В Одессе 39-летний мужчина зарезал знакомого куском стекла![read_more_news] Трудно поверить: приятель показался ему не очень гостеприимным. Покормить - покормил, а вот уложить спать отказался. И вообще попросил покинуть дом. А вот другого знакомого у себя в гостях оставил. За что только люди готовы убить - волосы дыбом!