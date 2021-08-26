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Video: Отец двух девочек поплатился жизнью за свою негостеприимность — убийство в Одессе

Этот гость был явно незваный! Куда же годится, пригласить, а в ночевке отказать? Подумал он и поплатился собственной жизнью! В Одессе 39-летний мужчина зарезал знакомого куском стекла![read_more_news] Трудно поверить: приятель показался ему не очень гостеприимным. Покормить - покормил, а вот уложить спать отказался. И вообще попросил покинуть дом. А вот другого знакомого у себя в гостях оставил. За что только люди готовы убить - волосы дыбом!

Отец двух девочек поплатился жизнью за свою негостеприимность — убийство в Одессе
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Этот гость был явно незваный!

Куда же годится, пригласить, а в ночевке отказать?

Подумал он и поплатился собственной жизнью!

В Одессе 39-летний мужчина зарезал знакомого куском стекла! Также по теме: Сделал замечание гостям - получил смертельный удар черпаком в голову

Трудно поверить: приятель показался ему не очень гостеприимным.

Покормить — покормил, а вот уложить спать отказался.

И вообще попросил покинуть дом.

А вот другого знакомого у себя в гостях оставил.

За что только люди готовы убить — волосы дыбом!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отец двух девочек поплатился жизнью за свою негостеприимность — убийство в Одессе / 26.08.2021 19:44
26.08.2021 19:44

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