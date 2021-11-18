Video: Бандиты ворвались в дом бизнесмена, скрутили его жену и дочь! Хозяин дал достойный отпор

Под Киевом – настоящие боевые действия! Перестрелка, достойная какого-нибудь вестерна! Но все это – в реальной жизни! Несколько наглецов решили, что так просто залезут в чужой дом, очистят его и невредимыми выберутся и убегут. [read_more_news] Бандиты ворвались в дом бизнесмена, скрутили его жену и дочь и требовали отдать драгоценности и все деньги. Но хозяин оказался настоящим бойцом! Он дал отпор и просто ошеломил этим преступников! Начал стрелять из травматического пистолета, нападавшие бросились бежать и в панике выпрыгивали из окон! Дальше по следу раненых бандитов даже пустили собаку! Посмотрите только, чем все наконец закончилось!