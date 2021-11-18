Бандиты ворвались в дом бизнесмена, скрутили его жену и дочь! Хозяин дал достойный отпор

Банда, как стадо животных из 90-х, посреди ночи наскочила на фермеров в Черкасской области
Шайка бандитов заливала в глаза водку своим жертвам и пытала, как в 90-е
На Житомирщині затримали зухвалу банду грабіжників
Затримання банди розбійників на Київщині. Спецоперація у прямому ефірі
На Хмельниччині банда хуліганів забила двох хлопців до коми
Торгували наркотиками, а зізналися у вбивстві: столичні правоохоронці затримали злочинну банду
У Києві орудує банда малолітніх хуліганів
В Миколаєві затримали банду автокрадіїв, що відкривали припарковані автомобілі та викрадали цінні речі