Бандиты в погонах! Главарь банды липовых правоохранителей поставил на поток целую схему

Хорошо, когда вот такой полицейский — настоящий!

А вот в Киеве действовала целая банда липовых правоохранителей!

Они угрожали жертвам тюрьмой и требовали выкуп — за молчание!

28-летний главарь поставил на поток целую схему! Также по теме: Банда пытала женщину утюгом посреди ночи - нападение в стиле 90-х в Харькове

Его соратники устраивались работать таксистами-курьерами, чтобы рыскать по чужим посылках!

Но они не воровали мелочь, а искали наркотики!

Чтобы потом шантажировать отправителя!

А если — не находили, тогда подкладывали свои!

И уже разыгрывали спектакль перед шокированными адресатами, и выбивали деньги из них.

Так что посмотрите внимательно и будьте осторожны, когда что-то пересылаете.