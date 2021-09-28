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Video: Бандиты в погонах! Главарь банды липовых правоохранителей поставил на поток целую схему

Хорошо, когда вот такой полицейский - настоящий! А вот в Киеве действовала целая банда липовых правоохранителей! Они угрожали жертвам тюрьмой и требовали выкуп - за молчание! 28-летний главарь поставил на поток целую схему!  [read_more_news] Его соратники устраивались работать таксистами-курьерами, чтобы рыскать по чужим посылках! Но они не воровали мелочь, а искали наркотики! Чтобы потом шантажировать отправителя! А если - не находили, тогда подкладывали свои! И уже разыгрывали спектакль перед шокированными адресатами, и выбивали деньги из них. Так что посмотрите внимательно и будьте осторожны, когда что-то пересылаете.

Бандиты в погонах! Главарь банды липовых правоохранителей поставил на поток целую схему
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Хорошо, когда вот такой полицейский — настоящий!

А вот в Киеве действовала целая банда липовых правоохранителей!

Они угрожали жертвам тюрьмой и требовали выкуп — за молчание!

28-летний главарь поставил на поток целую схему!   Также по теме: Банда пытала женщину утюгом посреди ночи - нападение в стиле 90-х в Харькове

Его соратники устраивались работать таксистами-курьерами, чтобы рыскать по чужим посылках!

Но они не воровали мелочь, а искали наркотики!

Чтобы потом шантажировать отправителя!

А если — не находили, тогда подкладывали свои!

И уже разыгрывали спектакль перед шокированными адресатами, и выбивали деньги из них.

Так что посмотрите внимательно и будьте осторожны, когда что-то пересылаете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бандиты в погонах! Главарь банды липовых правоохранителей поставил на поток целую схему / 28.09.2021 20:35
28.09.2021 20:35

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