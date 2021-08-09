Бандит посреди ночи изнасиловал двух подруг, утолив свою животную похоть. Ограбление на Черкасщине

Это звучит дико, но эта история настоящая и произошла она на Черкасщине.

Только представьте, 60-летняя женщина и ее на десять лет старше подруга стали жертвами жестокого и жуткого преступления за стенами собственного дома.

А пострадали обе от рук изверга, который годится им в сыновья. Также по теме: Педофила потеряли в райотделе - как насильнику удалось скрыться

И самое жуткое, что после совершенного неадеквату удалось умело скрыться.

Будьте осторожны и оглядывайтесь, даже тогда, когда заходите к собственному дому.