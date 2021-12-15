Стрельба на рынке в Харькове — причины жуткого конфликта

Не надо ссориться с клиентами, потому что можно и пулю поймать.

Жуткий день сегодня выдался в Харькове.

Там прямо на Центральном рынке в многолюдной толпе мужчина сначала полез в потасовку с продавцами строительных материалов, а затем начал стрелять из пистолета прямо по оппонентам.

Пока его не скрутили ошеломленные очевидцы и вызвали копов.

Ранения получили двое мужчин.

63-летнего пострадавшего с травмами лица медики госпитализировали в больницу. Также по теме: В Кривом Роге компания мужчин кавказской национальности устроила резню и стрельбу

А вот его 57-летнему товарищу очень повезло.

Одна из пуль попала в нагрудный карман, где лежал мобильный, и осталась в телефоне.

А другая травмировала голень.

От госпитализации мужчина отказался, ему оказали помощь на месте.

Агрессора с оружием задержали.

Как оказалось, мужчина еще тот фрукт.

И криминальный шлейф тянется за ним еще с бурных 90-х.

Вы будете ошеломлены, когда узнаете причину этого конфликта!