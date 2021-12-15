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Video: Стрельба на рынке в Харькове — причины жуткого конфликта

Не надо ссориться с клиентами, потому что можно и пулю поймать. Жуткий день сегодня выдался в Харькове. Там прямо на Центральном рынке в многолюдной толпе мужчина сначала полез в потасовку с продавцами строительных материалов, а затем начал стрелять из пистолета прямо по оппонентам. Пока его не скрутили ошеломленные очевидцы и вызвали копов. Ранения получили двое мужчин. 63-летнего пострадавшего с травмами лица медики госпитализировали в больницу.[read_more_news] А вот его 57-летнему товарищу очень повезло. Одна из пуль попала в нагрудный карман, где лежал мобильный, и осталась в телефоне. А другая травмировала голень. От госпитализации мужчина отказался, ему оказали помощь на месте. Агрессора с оружием задержали. Как оказалось, мужчина еще тот фрукт. И криминальный шлейф тянется за ним еще с бурных 90-х. Вы будете ошеломлены, когда узнаете причину этого конфликта!

Стрельба на рынке в Харькове — причины жуткого конфликта
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Не надо ссориться с клиентами, потому что можно и пулю поймать.

Жуткий день сегодня выдался в Харькове.

Там прямо на Центральном рынке в многолюдной толпе мужчина сначала полез в потасовку с продавцами строительных материалов, а затем начал стрелять из пистолета прямо по оппонентам.

Пока его не скрутили ошеломленные очевидцы и вызвали копов.

Ранения получили двое мужчин.

63-летнего пострадавшего с травмами лица медики госпитализировали в больницу. Также по теме: В Кривом Роге компания мужчин кавказской национальности устроила резню и стрельбу

А вот его 57-летнему товарищу очень повезло.

Одна из пуль попала в нагрудный карман, где лежал мобильный, и осталась в телефоне.

А другая травмировала голень.

От госпитализации мужчина отказался, ему оказали помощь на месте.

Агрессора с оружием задержали.

Как оказалось, мужчина еще тот фрукт.

И криминальный шлейф тянется за ним еще с бурных 90-х.

Вы будете ошеломлены, когда узнаете причину этого конфликта!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стрельба на рынке в Харькове — причины жуткого конфликта / 15.12.2021 19:45
15.12.2021 19:45

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