Банда медвежатников развлекалась в Винницкой области — сколько бандиты выпотрошили сейфов?

В Винницкой области оперативники выследили злоумышленников, которые целое лето охотились на «медведей» — нет, не животных, а на сейфы.

Именно так в криминальных кругах называют металлические ящики с секретами для хранения денег и ценностей, а их взломщиков – медвежатниками.

Двое винничан выбрали себе объектами преступления базы отдыха. Также по теме: На Київщині катували фермера через сейф із грошима

Сначала развлекались там, а затем, изучив всю обстановку, угоняли сейфы с деньгами.

Разжиться удалось аж на 230 тысяч гривен.

Как правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников и какой тайник они придумали для уже выпотрошенных ими сейфов?

Татьяна Островщук расскажет.