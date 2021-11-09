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Video: Банда медвежатников развлекалась в Винницкой области — сколько бандиты выпотрошили сейфов?

В Винницкой области оперативники выследили злоумышленников, которые целое лето охотились на «медведей» - нет, не животных, а на сейфы. Именно так в криминальных кругах называют металлические ящики с секретами для хранения денег и ценностей, а их взломщиков – медвежатниками. Двое винничан выбрали себе объектами преступления базы отдыха. [read_more_news] Сначала развлекались там, а затем, изучив всю обстановку, угоняли сейфы с деньгами. Разжиться удалось аж на 230 тысяч гривен. Как правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников и какой тайник они придумали для уже выпотрошенных ими сейфов? Татьяна Островщук расскажет.

Банда медвежатников развлекалась в Винницкой области — сколько бандиты выпотрошили сейфов?
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В Винницкой области оперативники выследили злоумышленников, которые целое лето охотились на «медведей» — нет, не животных, а на сейфы.

Именно так в криминальных кругах называют металлические ящики с секретами для хранения денег и ценностей, а их взломщиков – медвежатниками.

Двое винничан выбрали себе объектами преступления базы отдыха. Также по теме: На Київщині катували фермера через сейф із грошима

Сначала развлекались там, а затем, изучив всю обстановку, угоняли сейфы с деньгами.

Разжиться удалось аж на 230 тысяч гривен.

Как правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников и какой тайник они придумали для уже выпотрошенных ими сейфов?

Татьяна Островщук расскажет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Банда медвежатников развлекалась в Винницкой области — сколько бандиты выпотрошили сейфов? / 09.11.2021 20:26
09.11.2021 20:26

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