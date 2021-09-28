Банда рэкетиров запустила машину времени и вернула в Одесскую область суровые 90-е

В небольшом городке Южном Одесской области, как запустили машину времени и вернули суровые девяностые.

Банда рэкетиров держит в страхе всех добропорядочных жителей.

Кого поймали на крючок, очень трудно с него слезть. Также по теме: Нацкорпус вернул в Сумы дикий рэкет с 90-х? Люди просят защиты

Людей только за один косой взгляд могут заставить платить баснословные деньги.

Чтобы в уплате не отказывали, мужчин бьют, вывозят за город, заставляют копать ямы.

Просто волосы дыбом от всех историй, которые собрали наши журналисты.

Хватило бы на целый сценарий о гангстерском Чикаго в современных украинских реалиях.