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Video: Банда посреди ночи напала на супругов в Княжичах — мужчину пытали на глазах у связанной жены

Связали жену, а мужа пытали пока не признался, где спрятаны деньги, к кошельку даже не коснулись. Неслыханное надругательство над пенсионерами на Киевщине. Бандиты ворвались в дом пожилых супругов и три часа выбивали признание - где средства. Большой куш таки сорвали, но хотели еще больше и затем быстро скрылись.  [read_more_news] Сработали настолько профессионально, что в полиции мало доказательств, не могут помочь и соседи. Отбросы хорошо знали о деньгах, поэтому копы не исключают причастности к нападению даже знакомых семьи. Сколько же вынесли - посмотрите и следите за своим имуществом.

Банда посреди ночи напала на супругов в Княжичах — мужчину пытали на глазах у связанной жены
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Связали жену, а мужа пытали пока не признался, где спрятаны деньги, к кошельку даже не коснулись.

Неслыханное надругательство над пенсионерами на Киевщине.

Бандиты ворвались в дом пожилых супругов и три часа выбивали признание — где средства.

Большой куш таки сорвали, но хотели еще больше и затем быстро скрылись.   Также по теме: На супругов посреди ночи напали бандиты в масках - разбой на Закарпатье

Сработали настолько профессионально, что в полиции мало доказательств, не могут помочь и соседи.

Отбросы хорошо знали о деньгах, поэтому копы не исключают причастности к нападению даже знакомых семьи.

Сколько же вынесли — посмотрите и следите за своим имуществом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Банда посреди ночи напала на супругов в Княжичах — мужчину пытали на глазах у связанной жены / 27.09.2021 19:50
27.09.2021 19:50

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