Банда посреди ночи напала на супругов в Княжичах — мужчину пытали на глазах у связанной жены

Связали жену, а мужа пытали пока не признался, где спрятаны деньги, к кошельку даже не коснулись.

Неслыханное надругательство над пенсионерами на Киевщине.

Бандиты ворвались в дом пожилых супругов и три часа выбивали признание — где средства.

Большой куш таки сорвали, но хотели еще больше и затем быстро скрылись. Также по теме: На супругов посреди ночи напали бандиты в масках - разбой на Закарпатье

Сработали настолько профессионально, что в полиции мало доказательств, не могут помочь и соседи.

Отбросы хорошо знали о деньгах, поэтому копы не исключают причастности к нападению даже знакомых семьи.

Сколько же вынесли — посмотрите и следите за своим имуществом.