Video: Банда гастролеров-воров промышляла Украиной и обворовывала самых беззащитных

В Николаеве задержали группу гастролеров-воров, промышлявших Украиной, дурили головы доверчивым гражданам и вычищали их кошельки и сбережения. В банде действовали четыре женщины и мужчина. Негодяи успели засветиться по меньшей мере в пяти областях, и не гнушались обворовывать даже самых беззащитных - пенсионеров. Удалось ли разоблачить преступников? Какой ущерб бандиты нанесли невнимательным жертвам?