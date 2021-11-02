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Video: Банда гастролеров-воров промышляла Украиной и обворовывала самых беззащитных

В Николаеве задержали группу гастролеров-воров, промышлявших Украиной, дурили головы доверчивым гражданам и вычищали их кошельки и сбережения. В банде действовали четыре женщины и мужчина. Негодяи успели засветиться по меньшей мере в пяти областях, и не гнушались обворовывать даже самых беззащитных - пенсионеров. Удалось ли разоблачить преступников? Какой ущерб бандиты нанесли невнимательным жертвам?

Банда гастролеров-воров промышляла Украиной и обворовывала самых беззащитных
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В Николаеве задержали группу гастролеров-воров, промышлявших Украиной, дурили головы доверчивым гражданам и вычищали их кошельки и сбережения.

В банде действовали четыре женщины и мужчина.

Негодяи успели засветиться по меньшей мере в пяти областях, и не гнушались обворовывать даже самых беззащитных — пенсионеров.

Удалось ли разоблачить преступников?

Какой ущерб бандиты нанесли невнимательным жертвам?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Банда гастролеров-воров промышляла Украиной и обворовывала самых беззащитных / 02.11.2021 20:18
02.11.2021 20:18

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