Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц — их судьбу решает суд в Запорожье

Продолжение громкого дела из Запорожья.

Где банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц.

Под подозрением пока еще четыре девушки. Также по теме: Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье

Им всего пятнадцать и шестнадцать лет.

Сегодня Шевченковский суд решал – где они будут ждать рассмотрения своего дела – дома или в СИЗО.