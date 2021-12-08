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Video: Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц — их судьбу решает суд в Запорожье

Продолжение громкого дела из Запорожья. Где банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц. Под подозрением пока еще четыре девушки. [read_more_news] Им всего пятнадцать и шестнадцать лет. Сегодня Шевченковский суд решал – где они будут ждать рассмотрения своего дела – дома или в СИЗО.

Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц — их судьбу решает суд в Запорожье
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Продолжение громкого дела из Запорожья.

Где банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц.

Под подозрением пока еще четыре девушки. Также по теме: Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье

Им всего пятнадцать и шестнадцать лет.

Сегодня Шевченковский суд решал – где они будут ждать рассмотрения своего дела – дома или в СИЗО.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц — их судьбу решает суд в Запорожье / 08.12.2021 20:15
08.12.2021 20:15

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