Многодетная семья потеряла семилетнего сына в сокрушительном пожаре в Винницкой области

В Винницкой области в пожаре погиб семилетний мальчик.

Когда ночью в сельском доме занялось, внутри находилась целая многодетная семья – двое родителей и пятеро детей.

Заметив пожар, старшая дочь всех подняла как по тревоге.

Родители и старшие дети мгновенно вывели младших из горящей хаты, а вот семилетнего Андрея никак не могла разыскать среди дыма и огня.

В этих поисках мать мальчика получила ожоги, однако до последнего не сдавалась и верила, что ребенок каким-то образом выжил в этом аду.

Однако напрасно – Андрюша погиб. Также по теме: В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка - роковая опрометчивость родителей

Почему же не удалось спасти ребенка и что теперь с многодетной семьей, среди зимы оказавшейся без крова?

История о страшной трагедии и о том, как горе способно объединять людей.