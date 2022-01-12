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Video: Авария на выезде из Одессы — в безжалостной мясорубке у водителя не было никаких шансов выжить

Жуткая смертельная авария на выезде из Одессы. Там под многотонный грузовик попала легковушка. Водитель фуры пересек двойную полосу и на встречке просто смял белую Шкоду. В безжалостной мясорубке водитель легковушки не имел никаких шансов выжить. Мужчина погиб мгновенно.[read_more_news] А что же виновник ДТП? Почему не справился с управлением? Свидетели аварии были готовы линчевать его на месте, ведь он, представьте себе, не мог и двух слов связать, потому что был – пьян в дым! Эти кадры не для слабых нервов.

Авария на выезде из Одессы — в безжалостной мясорубке у водителя не было никаких шансов выжить
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Жуткая смертельная авария на выезде из Одессы.

Там под многотонный грузовик попала легковушка.

Водитель фуры пересек двойную полосу и на встречке просто смял белую Шкоду.

В безжалостной мясорубке водитель легковушки не имел никаких шансов выжить.

Мужчина погиб мгновенно. Также по теме: ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов

А что же виновник ДТП?

Почему не справился с управлением?

Свидетели аварии были готовы линчевать его на месте, ведь он, представьте себе, не мог и двух слов связать, потому что был – пьян в дым!

Эти кадры не для слабых нервов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Авария на выезде из Одессы — в безжалостной мясорубке у водителя не было никаких шансов выжить / 12.01.2022 19:21
12.01.2022 19:21

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