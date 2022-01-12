Авария на выезде из Одессы — в безжалостной мясорубке у водителя не было никаких шансов выжить

Жуткая смертельная авария на выезде из Одессы.

Там под многотонный грузовик попала легковушка.

Водитель фуры пересек двойную полосу и на встречке просто смял белую Шкоду.

В безжалостной мясорубке водитель легковушки не имел никаких шансов выжить.

Мужчина погиб мгновенно. Также по теме: ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов

А что же виновник ДТП?

Почему не справился с управлением?

Свидетели аварии были готовы линчевать его на месте, ведь он, представьте себе, не мог и двух слов связать, потому что был – пьян в дым!

Эти кадры не для слабых нервов.