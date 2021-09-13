Video: Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты

Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты и туристические города. Женщин в хиджабах и толпы мужчин запросто сейчас можно встретить на горнолыжных курортах. На склонах Карпатских гор столкнулись арабская культура и гуцульский нрав. И что из этого вышло? - видела наша Светлана Маланюк.