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Video: Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты

Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты и туристические города. Женщин в хиджабах и толпы мужчин запросто сейчас можно встретить на горнолыжных курортах. На склонах Карпатских гор столкнулись арабская культура и гуцульский нрав. И что из этого вышло? - видела наша Светлана Маланюк.

Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты
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Арабский «бум» в Карпатах.

Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты и туристические города.

Женщин в хиджабах и толпы мужчин запросто сейчас можно встретить на горнолыжных курортах.

На склонах Карпатских гор столкнулись арабская культура и гуцульский нрав.

И что из этого вышло? — видела наша Светлана Маланюк.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Арабский «бум» в Карпатах. Жители Ближнего востока заполонили украинские курорты / 13.09.2021 20:14
13.09.2021 20:14

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