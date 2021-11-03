Антивакцинаторский Майдан? Противники прививок вышли на акцию протеста в Киеве

Более 23 тысяч новых больных коронавирусом в Украине.

Из них почти полторы тысячи – это дети.

Только за минувшие сутки больницам пришлось принять около шести тысяч тяжелых больных.

Летальных исходов более семи сотен. Также по теме: Украину охватывает новая волна коронавируса - неутешительные прогнозы

Эта жуткая статистика, от которой аж колотит.

Но не всем эти цифры кажутся страшными.

В столице сегодня собрались антивакцинаторы, съехались под Верховную Раду со всей Украины.

Плевать они хотели на социальную дистанцию, маски и тем более на прививку от коронавируса.

Бесстрашные люди объединялись, целовались, обнимались и требовали отменить карантин, потому что это незаконно ограничивать их права и что-то там запрещать.