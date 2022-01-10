Античные писатели варят ширку? ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Теплицы для конопли, марихуана – как семейный бизнес, мажор-драгдилер и античные писатели, которые варят ширку!

Чего только не наглядишься, когда копы начинают ловить наркоторговцев!

Безбожно и бездумно те продают все, что сулит смертельный кайф.

Чем заканчивается такой бизнес? Смотрите и не повторяйте.