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Video: Античные писатели варят ширку? ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Теплицы для конопли, марихуана – как семейный бизнес, мажор-драгдилер и античные писатели, которые варят ширку! Чего только не наглядишься, когда копы начинают ловить наркоторговцев! Безбожно и бездумно те продают все, что сулит смертельный кайф. Чем заканчивается такой бизнес? Смотрите и не повторяйте.

Античные писатели варят ширку? ТОП новостей о наркоторговле в Украине
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Теплицы для конопли, марихуана – как семейный бизнес, мажор-драгдилер и античные писатели, которые варят ширку!

Чего только не наглядишься, когда копы начинают ловить наркоторговцев!

Безбожно и бездумно те продают все, что сулит смертельный кайф.

Чем заканчивается такой бизнес? Смотрите и не повторяйте.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Античные писатели варят ширку? ТОП новостей о наркоторговле в Украине / 10.01.2022 19:44
10.01.2022 19:44

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