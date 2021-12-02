Активисты оказались не блогерами, а бандитами, которые ставили предпринимателей на счетчик, как в 90-е

В Запорожской области совсем стерлась грань между настоящими активистами, борющимися за справедливость, и скандалистами — просто поднимающими крик, чтобы использовать ситуацию и еще и нажиться!

Правоохранители разоблачили целую банду, за которой следили уже долгое время. Также по теме: Беспредел в Мариуполе - криминалитет объявил войну активистам

Целая группа мужчин прикидывалась борцами за правду.

А вот реально они оказались наглыми рэкетирами, требующими денег с предпринимателей.

Посмотрите внимательно – чтобы отличать в будущем, где правда, а где – нет.