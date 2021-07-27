Video: Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области Жестокое ночное нападение на Черкасщине. До зубов вооруженные бандиты жестоко поиздевались над охранниками сельскохозяйственного предприятия и вынесли товара на почти полтора миллиона гривен. После содеянного, извергам удавалось тщательно скрываться от правоохранителей, пока копы не постучали им в дверь. Кем же оказались воры?

Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области 0 Жестокое ночное нападение на Черкасщине. До зубов вооруженные бандиты жестоко поиздевались над охранниками сельскохозяйственного предприятия и вынесли товара на почти полтора миллиона гривен. После содеянного, извергам удавалось тщательно скрываться от правоохранителей, пока копы не постучали им в дверь. Кем же оказались воры? Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. ICTV / Чрезвычайные новости / Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области