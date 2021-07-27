Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области

Жестокое ночное нападение на Черкасщине. До зубов вооруженные бандиты жестоко поиздевались над охранниками сельскохозяйственного предприятия и вынесли товара на почти полтора миллиона гривен. После содеянного, извергам удавалось тщательно скрываться от правоохранителей, пока копы не постучали им в дверь. Кем же оказались воры?

Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области
0 Комментировать

Жестокое ночное нападение на Черкасщине.

До зубов вооруженные бандиты жестоко поиздевались над охранниками сельскохозяйственного предприятия и вынесли товара на почти полтора миллиона гривен.

После содеянного, извергам удавалось тщательно скрываться от правоохранителей, пока копы не постучали им в дверь.

Кем же оказались воры?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Бандиты завершили свою криминальную карьеру, попавшись в руки копов в Черкасской области / 27.07.2021 19:48
27.07.2021 19:48

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить