Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно

В Ровно прямо в больнице агрессивный неадекват напал на медика-травматолога, который должен был помочь ему с ранением предплечья.

Истекающего кровью парня привезла скорая. Также по теме: Вся правда об эпической битве НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса

Когда же врач хотел опросить и оказать помощь, парень на глазах медперсонала из газового баллончика задул травматологу лицо.

А дальше достал удостоверение и стал кричать, что он сотрудник СБУ и ему все позволено.

Действительно ли неадекват имеет отношение к спецслужбе и что ему грозит за дерзкое нападение на медика?

Разбирался Павел Шамшин.