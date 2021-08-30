seach
ICTV - Разом краще

Video: Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно

В Ровно прямо в больнице агрессивный неадекват напал на медика-травматолога, который должен был помочь ему с ранением предплечья. Истекающего кровью парня привезла скорая.  [read_more_news] Когда же врач хотел опросить и оказать помощь, парень на глазах медперсонала из газового баллончика задул травматологу лицо. А дальше достал удостоверение и стал кричать, что он сотрудник СБУ и ему все позволено. Действительно ли неадекват имеет отношение к спецслужбе и что ему грозит за дерзкое нападение на медика? Разбирался Павел Шамшин.

Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно
0 Комментировать

В Ровно прямо в больнице агрессивный неадекват напал на медика-травматолога, который должен был помочь ему с ранением предплечья.

Истекающего кровью парня привезла скорая.   Также по теме: Вся правда об эпической битве НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса

Когда же врач хотел опросить и оказать помощь, парень на глазах медперсонала из газового баллончика задул травматологу лицо.

А дальше достал удостоверение и стал кричать, что он сотрудник СБУ и ему все позволено.

Действительно ли неадекват имеет отношение к спецслужбе и что ему грозит за дерзкое нападение на медика?

Разбирался Павел Шамшин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно / 30.08.2021 19:36
30.08.2021 19:36

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь