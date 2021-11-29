Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит?

Зато в Киеве возникли проблемы – не у кого-нибудь – а у сотрудников международной организации ОБСЕ, имеющей мандат на наблюдение за военными конфликтами!

Но только у тех сотрудников, у которых удостоверения оказались липовыми!

Кто бы мог подумать, что аферисты продают документы столь серьезной структуры по полторы тысячи евро! Также по теме: Зять живьем сжег собственную тещу - адская семейная ссора на Николаевщине

И даже не сомневайтесь: желающих такое купить – хватало.

Кто организовал это безобразие, от которого веет международным скандалом?

Расскажет Игорь Шумик.