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Video: Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит?

Зато в Киеве возникли проблемы – не у кого-нибудь – а у сотрудников международной организации ОБСЕ, имеющей мандат на наблюдение за военными конфликтами! Но только у тех сотрудников, у которых удостоверения оказались липовыми! Кто бы мог подумать, что аферисты продают документы столь серьезной структуры по полторы тысячи евро! [read_more_news] И даже не сомневайтесь: желающих такое купить – хватало. Кто организовал это безобразие, от которого веет международным скандалом? Расскажет Игорь Шумик.

Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит?
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Зато в Киеве возникли проблемы – не у кого-нибудь – а у сотрудников международной организации ОБСЕ, имеющей мандат на наблюдение за военными конфликтами!

Но только у тех сотрудников, у которых удостоверения оказались липовыми!

Кто бы мог подумать, что аферисты продают документы столь серьезной структуры по полторы тысячи евро! Также по теме: Зять живьем сжег собственную тещу - адская семейная ссора на Николаевщине

И даже не сомневайтесь: желающих такое купить – хватало.

Кто организовал это безобразие, от которого веет международным скандалом?

Расскажет Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит? / 29.11.2021 19:28
29.11.2021 19:28

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