65-летняя женщина из Новой Одессы поразила своим героическим подвигом всю Украину

На Николаевщине пенсионерка самостоятельно вытащила из огня троих детей.

Удивительное спасение произошел в городе Новая Одесса, женщина увидела, что из соседнего дома валит дым и не раздумывая бросилась внутрь, зная — там трое маленьких девочек. Также по теме: 12-летняя девочка из Закарпатья поразила своей храбростью всю Украину

Рискуя собственной жизнью одну за другой она вытащила из огня всех трех.

Где же были родители, почему оставили троих детей в одиночестве?

Как на данный момент чувствуют себя спасенные девочки — история с хорошим концом.