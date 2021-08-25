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Video: 65-летняя женщина из Новой Одессы поразила своим героическим подвигом всю Украину

На Николаевщине пенсионерка самостоятельно вытащила из огня троих детей. Удивительное спасение произошел в городе Новая Одесса, женщина увидела, что из соседнего дома валит дым и не раздумывая бросилась внутрь, зная - там трое маленьких девочек. [read_more_news] Рискуя собственной жизнью одну за другой она вытащила из огня всех трех. Где же были родители, почему оставили троих детей в одиночестве? Как на данный момент чувствуют себя спасенные девочки - история с хорошим концом.

65-летняя женщина из Новой Одессы поразила своим героическим подвигом всю Украину
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На Николаевщине пенсионерка самостоятельно вытащила из огня троих детей.

Удивительное спасение произошел в городе Новая Одесса, женщина увидела, что из соседнего дома валит дым и не раздумывая бросилась внутрь, зная — там трое маленьких девочек. Также по теме: 12-летняя девочка из Закарпатья поразила своей храбростью всю Украину

Рискуя собственной жизнью одну за другой она вытащила из огня всех трех.

Где же были родители, почему оставили троих детей в одиночестве?

Как на данный момент чувствуют себя спасенные девочки — история с хорошим концом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 65-летняя женщина из Новой Одессы поразила своим героическим подвигом всю Украину / 25.08.2021 20:19
25.08.2021 20:19

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