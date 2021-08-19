6-летний мальчик сжег себя заживо — трагедия на Житомирщине

Смертельные развлечения.

На Житомирщине в пожаре заживо сгорел шестилетний ребенок.

В одном из домохозяйств занялся сеновал, а когда спасатели потушили пожар, то обнаружили тело самого младшего ребенка в семье. Также по теме: Поджег жену, потому что защищал свое достоинство! Убийца в зале суда даже не раскаивается

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Одна из версий — мальчик сам поджег стог.

Но почему тогда не спасся, когда разгорелось пламя?

Может к гибели ребенка кто-то приложил руку?