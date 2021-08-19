6-летний мальчик сжег себя заживо — трагедия на Житомирщине

В Коростене во время празднования Ивана Купала произошла ужасная трагедия
Адская катастрофа у соседей завершилась для двух молодых героев в страшными ожогами
Молодой человек найден мертвым на берегу реки — загадочное убийство на Житомирщине
Через окно спальни расстрелял супругов в собственной постели — убийца уже в суде
Кровавая бойня в супружеской постели посреди ночи — кто расстрелял влюбленную пару
Оскорблял леди на пикнике перед ее кавалерами — живым с отдыха не вернулся
Посыпали окровавленные ягодицы солью — подростки убили приятеля на Житомирщине
Поднял на вилы оппонента в поединке! Семейный раздор на Житомирщине