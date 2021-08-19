seach
ICTV - Разом краще

Video: 6-летний мальчик сжег себя заживо — трагедия на Житомирщине

Смертельные развлечения. На Житомирщине в пожаре заживо сгорел шестилетний ребенок. В одном из домохозяйств занялся сеновал, а когда спасатели потушили пожар, то обнаружили тело самого младшего ребенка в семье. [read_more_news] Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Одна из версий - мальчик сам поджег стог. Но почему тогда не спасся, когда разгорелось пламя? Может к гибели ребенка кто-то приложил руку?

6-летний мальчик сжег себя заживо — трагедия на Житомирщине
0 Комментировать

Смертельные развлечения.

На Житомирщине в пожаре заживо сгорел шестилетний ребенок.

В одном из домохозяйств занялся сеновал, а когда спасатели потушили пожар, то обнаружили тело самого младшего ребенка в семье. Также по теме: Поджег жену, потому что защищал свое достоинство! Убийца в зале суда даже не раскаивается

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Одна из версий — мальчик сам поджег стог.

Но почему тогда не спасся, когда разгорелось пламя?

Может к гибели ребенка кто-то приложил руку?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 6-летний мальчик сжег себя заживо — трагедия на Житомирщине / 19.08.2021 20:19
19.08.2021 20:19

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь